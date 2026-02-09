Auf dem Brocken konnte man vergangene Woche einen Nebelbogen beobachten. Dieser "weiße Regenbogen" ist ein äußerst seltenes Naturphänomen.

"Weißer Regenbogen" über dem Brocken: So entsteht das Phänomen

Seltenes Naturphänomen: Ein Nebelbogen bildet sich hinter der Wetterwarte auf dem Brocken.

Wernigerode. – Mitte vergangener Woche haben Besucher über der Kuppel des 1.141 Meter hohen Brockens im Harz ein besonderes Naturschauspiel beobachten können: einen Nebelbogen.

"Es handelt sich um eine Sonderform des Regenbogens, der mit den schwebenden, mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen zu tun hat, aus denen Nebel besteht", so Meteorologin Pauline Zeiske vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Seltenes Naturphänomen: Nebelbogen über dem Brocken sichtbar

Bei diesem "weißen Regenbogen" interagieren die Wassertröpfchen des Nebels mit der Sonnenstrahlung. Durch die Feinheit des Nebels ist jedoch die Lichtbrechung anders ausgeprägt.

"Der klassisch farbenfrohe Regenbogen kann so nicht entstehen, sondern nur der optisch eher unspektakuläre Nebelbogen", erklärt Zeiske.

Denn ab einer bestimmten Tröpfchengröße würden sich laut DWD die Regenbogenwinkel der einzelnen Spektralfarben zunehmend so überlagern, dass nur noch weißes Licht erkennbar ist.