Ein Wanderer in Turnschuhen löst einen riskanten Rettungseinsatz am Brocken (Harz) aus. Die Retter von Feuerwehr und Bergwacht kämpfen sich durch Schneesturm und eisige Temperaturen. Muss der Wanderer dafür nun die Kosten übernehmen?

Kameraden der Feuerwehr Schierke und der Bergwacht Wernigerode mussten in der Nacht zum Samstag (10. Januar) im Harz einen stark unterkühlten Wanderer vom Brocken retten.

Schierke/Brocken. - Der riskante Rettungseinsatz, bei dem sich in der Nacht zum Samstag, 10. Januar, die Schierker Feuerwehr sowie die Bergwacht Wernigerode bei eisigen Temperaturen und Schneesturm aufs Brockenplateau vorkämpfen mussten, um einen 33-jährigen Wanderer aus dem Raum Goslar vom Berg zu holen, sorgt weiter für Diskussionen und Kopfschütteln. Kopfschütteln darüber, wie man sich in solche Gefahr begeben kann. Und Diskussionen dahingehend, dass man dem Mann zumindest die Einsatzkosten berechnen sollte. Kommt es dazu?