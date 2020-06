Der Musiker "Apparat" (bürgerlich: Sascha Ring) steuert die Titelmusik zur deutschen Netflix-Serie "Dark" bei. Er stammt aus Quedlinburg.

Quedlinburg l Lange mussten Fans des Zeitreise-Epos made in Germany auf eine Fortsetzung warten, doch nun gibt es ein Startdatum für die dritte und finale Staffel der deutschen Netflix-Serie "Dark" - der 27. Juni 2020. Mit dabei sein wird dann wohl auch erneut ein Stückchen Harz.

"Dark" und "Breaking Bad"

Der Quedlinburger DJ Sascha Ring steuert unter seinem Künstlernamen "Apparat" nämlich den Titelsong der Netflix-Serie bei. Der Song "Goodbye", der in Zusammenarbeit mit der Künstlerin "Soap&Skin" entstanden ist, diente schon in der ersten und zweiten Staffel als Titelmusik der Serie und wurde bereits zuvor in der vierten Staffel der US-amerikanischen Fernsehserie "Breaking Bad" verwendet.

Starttermin fällt auf Geburtstag

Passenderweise ist der 27. Juni nicht nur das Startdatum der dritten Staffel von "Dark" auf Netflix, sondern auch der Geburtstag von Sascha Ring. Am 27. Juni 1978 wurde "Apparat" in Quedlinburg (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt geboren. Dort legte er bereits im Alter von 16 Jahren als DJ bei kleineren Undergroundparties auf. Nach seinem Umzug nach Berlin im Jahr 1998 fing er an, selbst Musik zu produzieren.

Videos Apparat - Goodbye

"Dark" Staffel 3 Trailer

Nominiert für einen Grammy

"Apparat" ist mehrfach prämierter Filmmusik-Komponist und seine Songs wurden für zahlreiche Filme und Serien lizenziert. Sein im März 2019 veröffentlichtes Album "LP5" wurde zudem für den Grammy "Best Dance/Electronic Album" nominiert.