Droht in der Stadt Oberharz am Brocken ein Ende der medizinischen Versorgung vor der Haustür? Nun gibt es überraschend gute Nachrichten.

Hasselfelde. - Gute Nachrichten für Hasselfelde: Die Ärztin Sofia Hein, die in Elbingerode seit eineinhalb Jahren praktiziert, wird im Dienstleistungszentrum der Stadt Oberharz am Brocken an der Nordhäuser Straße eine Nebenbetriebsstätte eröffnen. Der Mietvertrag soll am 1. Oktober in Kraft treten, die Versorgung von Hausbesuchspatienten und Patienten in den beiden Alten- und Pflegeheimen soll bereits ab Juli übernommen werden.