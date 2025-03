Lernen an der digitalen Tafel: Auch im Oberharz am Brocken werden die Smartboards eingesetzt.

Elbingerode. - Kreide und Schwamm sucht man in vielen Klassenzimmern mittlerweile vergebens. Stattdessen haben digitale Tafeln, sogenannte Smartboards, Einzug in den Unterricht gehalten, für die keine Kreide mehr nötig ist. Auch in Grundschulen der Stadt Oberharz am Brocken kommen sie zum Einsatz. Für Lehrer und Schüler bieten sich damit neue Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung. Vollständig verzichtet wird auf altbewährte Mittel aber nicht.