Im Oberharz können Besitzer von Elektrowagen nun an einem weiteren Standort ihre Fahrzeuge laden. Die Stadtwerke Blankenburg ließen zwei Säulen aufstellen.

Neue E-Ladesäulen in Betrieb genommen: Wo im Oberharz Elektroautos geladen werden können

Zwei neue E-Ladesäulen für Elektroautos stehen nun am Ferienpark Harz in Hasselfelde.

Hasselfelde. - Wer im Oberharz ein E-Auto sein Eigen nennt, hat nun die Möglichkeit, dieses in Hasselfelde laden zu können. Am Ferienpark Harz, vor den Toren der Westernstadt Pullman City in Hasselfelde, stehen nun zwei neue Ladestationen.