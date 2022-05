Neue Eigentümer für Blankenburgs Genuss-Villa mit Schlossblick

Stefanie Weißhuhn ist die neue Chefin des Hotels „Viktoria Luise“ in Blankenburg. Sie legt das Haus auch den Blankenburgern ans Herz – mit dem Restaurant und der großen Außenterrasse, wo gefrühstückt, zu Abend gegessen und Cocktails genossen werden können – inklusive des einmaligen Blickes hinüber zum Schloss.

Blankenburg - Das Hotel „Viktoria Luise“ in Blankenburg hat nicht nur neue Eigentümer. Was sie planen und was es mit dem Zusatz „Boutique“ auf sich hat, verrät die junge Hotelchefin Stefanie Weißhuhn.