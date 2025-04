Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken hat einen neuen Stellvertreter. Welche Aufgaben der Harzer übernimmt und wie der Betrieb trotz weiterer Ab- und Neuzugänge aufgestellt ist.

Neue Mitarbeiter zum Tourismus-Start im Oberharz: So ist der Eigenbetrieb 2025 aufgestellt

Daniel Beyer hat neu im Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken angefangen.

Rübeland. - In vielen Bundesländern haben die Osterferien entweder gerade begonnen oder sie sind bereits mittendrin. Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken rechnet im Frühjahr 2025 mit einem Besucheransturm. Dafür ist es von Vorteil, personell gut aufgestellt zu sein. Ein neues Gesicht in dem Eigenbetrieb ist Daniel Beyer. Er hat die Nachfolge von Markus Mende angetreten.