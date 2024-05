Der Förderverein des hölzernen Gotteshauses in Elend gewann kürzlich den Ehrenamtspreis „Goldener Kirchturm“. Für das nächste Jahr stehen weitere Sanierungen im Oberharz-Ort an.

Neue Ziele für 2025: Holzkirche in Elend soll weiter saniert werden

Die Holzkirche in Elend soll im nächsten Jahr weiter saniert werden.

Elend. - Pünktlich zum fünfjährigen Jubiläum des Fördervereins der Holzkirche in Elend gab es für dessen Mitglieder eine besondere Auszeichnung für ihre bisherige Arbeit: Sie erhielten den Hauptpreis des Ehrenamtspreises „Goldener Kirchturm“ der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Und das Engagement für das kleine Gotteshaus geht weiter: Für das nächste Jahr sind Sanierungen an und vor dem Gebäude geplant.