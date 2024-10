Elend. - Der Termin für die nächste Pflanzaktion des Klimaschutz-Projekts „Heiermann4future“ nahe Elend wurde verschoben. Wie Initiator Thomas Rader mitteilt, wurde die Pflanzaktion auf den 2. November gelegt. Als Ausweichtermin wurde der 9. November bestimmt, falls am eigentlichen Termin das Pflanzen witterungsbedingt unzumutbar sein sollte.

Projekt will wieder 25.000 Setzlinge pflanzen

Grund für die einwöchige Verschiebung: Mehrere Forstarbeiter sowie die Forstleitung sind am bisherigen Termin im Urlaub und auf Lehrgängen, berichtet Rader. Die Forstleitung habe ihn daher um die Verschiebung gebeten. Bis auf das Datum ändere sich jedoch nichts. Gepflanzt werden soll, wie bei schon bei der vorherigen Aktion im April, zwischen Elend und Braunlage an der Bundesstraße 27. Dieses Mal werde gegenüber dem vorherigen Ort auf der anderen Straßenseite und den Hang hinauf gepflanzt, so Rader.

Wie geplant, soll es um 8.30 Uhr eine kurze Einweisung geben. Danach gehen die Helfer mit den Forstarbeitern, die ihnen assistieren, ins Feld. Gepflanzt werden sollen wie beim vorherigen Mal wieder 25.000 Setzlinge – dieses Mal die Arten Bergahorn, Roterle, Rotbuche und Flatterulme. Sollten nicht alle Setzlinge an diesem Tag eine neue Heimat finden, werden die Forstarbeiter wieder im Nachgang die restlichen Setzlinge einpflanzen. Damit pflanze „Heiermann4future“ in diesem Jahr den 75.0000sten Baum.

Teilnehmer können sich per E-Mail anmelden

Auch für die Verpflegung der Helfer sei gesorgt. Um 12 Uhr gibt es eine Mittagspause mit Essen von Kukkis Erbsensuppe und Getränken von der Familie Hebestriet.

Teilnehmer können sich per E-Mail unter kontakt@heiermann4future.de anmelden. Dabei sollen das Datum, an dem man helfen will, und die Teilnehmerzahl angegeben werden. Zudem bittet Rader um die Angaben, ob Interesse besteht, Hilfsausbilder zu sein, wenn man in Pflanzen versiert ist und ob man für eventuelle Interviews bereitsteht. Wenn möglich, soll eigenes Pflanzwerkzeug mitgebracht werden.