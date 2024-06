Neues Restaurant für Wernigerode? Was auf Brachfläche in Altstadt entstehen soll

Seit dem Abriss der früheren Kampfsportschule liegt die Fläche an der Ecke Kochstraße/Unterengengasse in Wernigerodes Altstadt brach.

Wernigerode. - Die Fläche an der Ecke Kochstraße/Unterengengasse zählt zu den letzten Brachen mitten in Wernigerodes historischer Altstadt. Seit dem Abriss der einstigen Kampfsportschule hat sich auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz nichts getan. Das wird sich in Kürze ändern.