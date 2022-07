Neustart für Sternekoch Robin Pietsch - und darum dürfte das nicht nur Feinschmecker freuen

Wernigerodes Sternekoch Robin Pietsch zieht mit einem seiner beiden preisgekrönten Restaurants um. Das erwartet die Gäste am neuen Standort – und nicht nur sie.

Teambesprechung vor der Neueröffnung: Robin Pietsch (links) geht mit seinen Mitarbeitern das Menü durch, das die Gäste am heutigen Mittwoch erstmals im neuen „Zeitwerk“ in Wernigerode serviert bekommen.

Wernigerode - Die Nervosität steigt sichtlich bei Sternekoch Robin Pietsch und seinen Mitarbeitern. In wenigen Stunden öffnen sie erstmals ihr neues Restaurant in Wernigerode. Sind alle Zutaten für das Menü vorrätig? Hat der Wein die richtige Temperatur? Sind die Gläser und Bestecke poliert? Wo wurden die Anrichteteller hingestellt? Ein Restaurant-Umzug in nur vier Tagen – das birgt Stress.