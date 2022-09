O'zapft is: Die Wernigeröder Wiesngaudi ist eröffnet

Wernigerode - Menschen in Dirndl und Lederhosen bevölkern wieder die Straßen in Wernigerode - es zieht sie zum Ochsenteichgelände. In Wernigerode wird wieder Oktoberfest gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat Wiesnwirt Michael Wiecker dort am Freitagabend die Wiesngaudi eröffnet.