Ob von Bürgern oder Touristen - über die Stadt Oberharz am Brocken darf gemeckert werden

Meckern ist in der Stadt Oberharz am Brocken erwünscht. Dafür gibt es eine eigene Rubrik auf der Internetseite. Worüber haben sich Bürger und Touristen bisher beschwert?

Der „Sag’s uns einfach“-Melder auf der Internetseite der Stadt Oberharz am Brocken ermöglicht es Bürgern und Touristen, sich über Mängel, illegal entsorgten Müll oder defekte Straßenlaternen zu beschweren - auch gleich unterwegs via Smartphone.

Oberharz am Brocken - Was läuft schief in der Stadt Oberharz am Brocken? Das kann sich jeder ansehen – auf der Internetseite der Kommune. Dort ist die „Sag’s uns einfach“-Funktion eingerichtet. Über dieses digitale Hinweisportal können Bürger Missstände und Kritikpunkte zu jeder Tages- und Nachtzeit ganz unbürokratisch via Smartphone oder Computer an die Verwaltung melden, auch mit Fotos.