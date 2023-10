Die Bauarbeiten für das superschnelle Internet der Zukunft in der Stadt Oberharz am Brocken sollten im August starten. Doch passiert ist bislang nichts. Das sorgt für Unruhe bei vielen Einwohnern. Nun bezieht das ausführende Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ Stellung.

In der Oberharz-Nachbarstadt Blankenburg haben Bautrupps - wie hier an der Ecke Alte Halberstädter/ Börnecker Straße – bereits den Sommer über gearbeitet.

Oberharz-Stadt - Wie geht es mit dem Glasfaser-Ausbau in der Stadt Oberharz am Brocken weiter? Danach hat Ronny Jörs (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vom Stadtrat gefragt. Es gingen Gerüchte um, dass „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) nicht mehr wie angekündigt alle Ortsteile ausbauen wolle. Tanne beispielsweise solle demnach von der Telekom ausgebaut werden.