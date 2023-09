Bis zu 5000 Besucher erwartet der Veranstalter insgesamt an den beiden Wiesngaudi-Wochenenden in Wernigerode.

Wernigerode - Der Countdown für die Wernigeröder Wiesngaudi ist gestartet. Gefeiert wird am 15. und 16. sowie am 22. und 23. September. Wiesnwirt Michael Wiecker verrät im Volksstimme-Gespräch, was die Dirndl- und Lederhosen-Fans vor der Party wissen müssen.