Oldtimer-Fieber Ältester Rennfahrer im Harz: Wernigeröder startet mit 85 bei PS-Speicher-Rallye

Benzin im Blut und Hummeln im Hintern: Trotz des fortgeschrittenen Alters beteiligt sich das Ehepaar Hüter immer noch an Motorsportveranstaltungen - wie nun bei der PS-Speicher-Rallye in Einbeck. Was das Duo antreibt.