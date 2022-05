Orkan Ylenia verwüstet den Harz

Um 7 Uhr alarmierte die Leitstelle Harz in Halberstadt die Freiwillige Feuerwehr Abbenrode zu einer technischen Hilfeleistung infolge des Orkans. Das Flachdach eines Anbaues wurde angehoben und ist zwischen zwei Gebäuden auf ein Vordach gestürzt.

Harzkreis - Zuhauf stürzende Bäume, blockierte Straßen, fallende Dachziegel sowie abgedeckte Dächer und Feuerwehren, die kreisweit pausenlos im Einsatz waren: So lassen sich die Auswirkungen der ersten beiden von insgesamt drei Orkantiefs auf den Harzkreis zusammenfassen. „Xandra“ und „Ylenia“ sorgten – beginnend in der Nacht zum Donnerstag – für massive Schäden. Das dritte – „Zeynep“, das in der Nacht zum Samstag erwartet wird, könnte nach den Prognosen von Meteorologen noch heftiger wüten.