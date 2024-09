Neue Ortsbürgermeisterin in Harz-Dorf Ortschefin für Silstedt: Nun hat eine Polizistin das Sagen im Wernigeröder Ortsteil

Vierfachmutter, Kommissarin und nun auch Ortsbürgermeisterin eines Wernigeröder Ortsteils: Eva-Maria Sobert will sich in ihrer Amtszeit für die Kindereinrichtungen und Vereine Silstedts stark machen. „Um unsere Schule wird gekämpft“, kündigt sie an.