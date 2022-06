Ortsteile der Stadt Oberharz am Brocken bekommen eigenes Budget

Königshütte - Die Ortsteile der Stadt Oberharz am Brocken sollen in diesem Jahr erstmals über ein eigenes Budget verfügen. Den entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig. Insgesamt sollen im laufenden Jahr 105.000 Euro für die zehn Ortsteile bereitgestellt werden.