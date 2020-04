In der Corona-Krise geht der Bedarf an Blutspenden kaum zurück – ebenso wie die Spenden-Bereitschaft im Harzkreis. Dabei achten die Helfer auf Sicherheitsvorkehrungen wie genügend Abstand zwischen Wartenden und Spendeliegen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

In der Corona-Krise werden weiter Blutspenden benötigt. Bislang drohen laut Deutschem Roten Kreuz kaum Engpässe - auch dank vieler Harzer.

Wernigerode/Halberstadt l Die gute Nachricht vorweg: Von den Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lassen sich Blutspender im Harz offenbar nicht abhalten, weiterhin ihren Lebenssaft für Bedürftige abzugeben. „Beim jüngsten Termin in Heudeber haben wir 36 Spender registriert“, berichtet Matthias Mann. Zum Vergleich: Laut dem Geschäftsführer des Kreisverbandes Wernigerode des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren es beim letzten Termin vor der Virus-Krise im Nordharz-Ort 40 Geber.

Beim Nachbarverband Harzkreis sei die Bereitschaft ebenfalls ungebrochen hoch, ergänzt Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes für Niedersachsen, Sachsen-​Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen. Einziges Manko: Drei von zehn geplanten Terminen im Gebiet rund um Halberstadt und Quedlinburg hätten abgesagt werden müssen, da in den Räumen die Abstandsregelungen zwischen den Liegen der Spender nicht eingehalten werden können. „Sicherheit geht absolut vor“, sagt Baulke.

Aus dem gleichen Grund könne das Blutspendemobil nicht mehr fahren, ergänzt Mann. Alle anderen Spendetermine im Altkreis Wernigerode fänden statt – unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen.

Desinfektionsmittel und Temperaturmessung

Am Eingang sollen sich Besucher die Hände an speziellen Stationen desinfizieren. Schon beim Betreten der jeweiligen Örtlichkeit werde die Temperatur jedes Blutspenders gemessen, so Baulke weiter. Die Helfer achteten auf eine sichere Distanz zwischen den Spendern, die Liegen für sie seien weit genug voneinander entfernt aufgestellt, um die Infektionsgefahr zu minimieren.

Das bedeutet etwa für den Termin am Donnerstag, 2. April 2020, in der DRK-Geschäftsstelle an der Lindenallee in Wernigerode: „Wir können wahrscheinlich nur drei statt fünf Liegen aufstellen“, berichtet der Geschäftsführer.

Mundschutz für Helfer und Mitarbeiter

Dazu stelle das DRK zusätzliches Personal, um Warteschlangen zu vermeiden. „Das funktioniert bei uns bislang tadellos“, schätzt Matthias Mann ein. Die Helfer und Mitarbeiter der Hilfsorganisation würden für die Termine zudem mit Atemschutzmasken ausgestattet, berichtet Baulke weiter. „Wir möchten unseren Spendern ebenfalls so bald wie möglich Mundschutz anbieten.“ Das könne jedoch aufgrund von Lieferengpässen noch nicht garantiert werden.

Um die Aufenthaltszeit der Spender bei den Terminen so gering wie möglich zu halten, sei zudem der Imbiss danach reduziert worden. „Statt des üblichen Buffets bieten wir Lunchpakete an, für die es eine kleine Auswahl an Speisen gibt“, erläutert Wernigerodes DRK-Chef. Die Reaktionen darauf seien bisher positiv ausgefallen.

Keine Hinweise auf Übertragung durch Blut

Hintergrund: Blutspenden werden trotz der Corona-Pandemie und Umstellungen in Krankenhäusern weiter in großem Umfang benötigt. „Auch wenn Operationen in den Kliniken aktuell reduziert werden, kommen Blutpräparate – insbesondere in der Krebstherapie und bei der Notfallversorgung – zum Einsatz“, erläutert Spendedienst-Sprecher Baulke.

An der Sicherheit der Präparate für Transfusionsempfänger habe sich aufgrund von Covid-19 nichts geändert, heißt es vom DRK weiter. Für die Übertragbarkeit des Erregers durch Blut und Blutprodukte gebe es keine gesicherten Hinweise, deshalb sei von der zuständigen Bundesbehörde eine Testung bislang nicht vorgesehen.

Bislang sei die Bereitschaft der Blutspender in der Corona-Krise „phänomenal“, resümiert DRK-Sprecher Baulke. Doch einige Bestandteile der Präparate – wie Blutplättchen, auf die Patienten etwa während einer Chemotherapie angewiesen sein können – seien nur wenige Tage haltbar. „Deshalb hoffen wir, dass diese Welle der Hilfsbereitschaft anhält, wenn die Krise mehrere Monate andauern sollte – und auch in der Zeit danach.“

