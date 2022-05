Passen Solarzellen auf Wernigerodes Altstadt-Dächer?

Bislang sind Photovoltaik-Anlagen auf Dächern in Wernigerodes Altstadt weitgehend verboten. Das könnte sich ändern - wenn es nach den Grünen geht.

Die Altstadtsatzung verbietet bislang, dass Photovoltaik-Module öffentlich sichtbar auf Dächer in Wernigerodes Stadtkern montiert werden dürfen.

Wernigerode - Sprunghaft steigende Strompreise, Klimawandel – das sind nur zwei Gründe, die Photovoltaik-Anlagen auf dem eigenen Dach immer interessanter machen. Wie die Chancen dafür in Wernigerodes Innenstadt stehen, wollte Jörg Büchting in der Einwohnerfragestunde während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend (10. Februar) wissen. Der von den Grünen nominierte Kandidat zur Oberbürgermeister-Wahl ist nach eigenen Worten von vielen Bewohnern des von Fachwerk geprägten Stadtkerns darauf angesprochen worden.