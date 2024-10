Schlaglöcher, bei Regen große Pfützen - Bewohner eines Wegs nahe des Wildparks Christianental in Wernigerode klagen seit Langem über Straßenschäden. Nun verspricht die Verwaltung der Harz-Stadt schnelle Abhilfe.

Pfützen versperren in Wernigerode Weg zu Wohnhäusern: Besserung in Sicht

Nach Regenfällen gibt es auf dem Wildmeisterweg am Christianental in Wernigerode kaum ein Durchkommen.

Wernigerode. - Die Bewohner des Wildmeisterwegs in Wernigerode sind verzweifelt. Bei Regen seien ihre Häuser kaum zu erreichen: „Dann verwandeln sich die Schlaglöcher am Abzweig vom Christianental in Pfützen, die sich über die komplette Fahrbahn erstrecken“, klagt Erika Kniep im Namen der Anlieger. Vor allem für ältere Nachbarn sei das ein Problem.