Zwei Schülerinnen vom Gymnasium Wernigerode traten bei dem Wettbewerb „Jugend forscht“ in der Sparte Biologie gegen Teams aus ganz Deutschland an. Wie die Nachwuchsforscherinnen im Labor vorgingen und welche Erkenntnisse sie für die Zukunft der Landwirtschaft gewannen.

Die Schülerinnen Isabel Stoica (links) und Lucia Liebe vom Gymnasium Wernigerode traten beim Bundeswettbewerb von "Jugend forscht" in Hamburg an.

Wernigerode. - Befällt Braunrost ihre Pflanzen, sind Landwirte in Not. Pilzbefall wird in Fachmedien als einer der häufigsten Gründe für Ernteausfälle bei Weizen genannt. Zwei Schülerinnen vom Gymnasium Wernigerode sagen dem Schädling den Kampf an. Mit ihrem Projekt „Pilze statt Chemie“ traten sie beim Wettbewerb „Jugend forscht“ 2025 an - und räumten Preise ab.