Pilzexperten aus Tanne hoffen auf Oktober

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Das Pilzjahr 2021 zeigt sich bisher wechselhaft, sagen Edith und Klaus Gregor aus Tanne. Beide sind seit Jahrzehnten Pilzberater und erklären, worauf man in diesem Jahr achten sollte.

Edith und Klaus Gregor aus Tanne zeigen, was derzeit wächst – ein gelber Täubling (links) und ein Kahler Krempling, der früher gegessen wurde, aber seit1958 als giftig gilt.

Tanne - Nur wenige Meter von Edith und Klaus Gregors Haus entfernt führt der Weg in den Wald. Das Ehepaar aus Tanne kennt die Umgebung wie seine Westentasche. Als Pilzberater wissen beide, wo was wächst, was schmeckt und wovon man besser die Finger lässt.