In Blankenburg haben Unbekannte mehrere Autos zerkratzt. Symbolfoto: Anja Guse

In Blankenburg im Harz haben sich bislang unbekannte Täter an fremden Autos zu schaffen gemacht und die Beifahrertüren zerkratzt.

Blankenburg (dpa) l Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch 13 Autos in einem Wohngebiet in Blankenburg (Harz) beschädigt. "Die Täter haben die Beifahrertüren mit Hilfe von Gegenständen zerkratzt", sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Autos parkten demnach in der Geschwister-Scholl-Straße. Laut Polizei würden hin und wieder Autos in der Region beschädigt, eine solche Serie sei aber ungewöhnlich. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.