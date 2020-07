In Stecklenberg (Landkreis Harz) war ein betrunkener Mann mit seinem Auto unterwegs. Später hat er Polizisten angegriffen.

Thale/Stecklenberg (vs) l Am Mittwoch (8. Juli) meldete ein Zeuge gegen 20.30 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in Stecklenberg (Landkreis Harz). Ein augenscheinlich betrunkener Mann fuhr mit seinem Mercedes Sprinter in der Ortslage Stecklenberg.

Als der Zeuge den Mann ansprach, reagierte dieser aggressiv. Die bereits verständigte Polizei konnte den Mann in seinem Garten feststellen. Hier widersetzte sich der 67-jährige Mann aus Stecklenberg der Polizei. Er schlug nach den Polizsiten und schubste sie.

Im Klinikum wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen. Diese sollen in einem späteren Gutachten einen eventuellen Nachtrunk feststellen und den Alkoholwert bestimmen, den der Mann im Körper hatte, als er mit seinem Fahrzeug fuhr.

Gegen den Mann, der bereits polizeibekannt ist, wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamet ermittelt.