  4. Feuerwehreinsatz im Harz: Polizei ermittelt nach Brand in Wernigeröder Döner-Imbiss

Mitten in der Nacht zum Montag, 27. Oktober, bricht ein Brand in einem Wernigeröder Imbiss aus. Stundenlang waren Kameraden der Feuerwehr im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Was bislang zu dem Brand bekannt ist.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 27.10.2025, 11:23
Feueralarm in Wernigerode: In der Nacht zum Montag, 27. Oktober, ereignete sich ein Brand in einem Imbiss an der Breiten Straße.
Wernigerode. - Nächtlicher Schock-Moment in Wernigerode: In der Nacht zum Montag, 27. Oktober, ist ein Brand in einem Imbiss ausgebrochen. „Schon beim Eintreffen konnten wir Flammen sehen“, berichtet Stadtwehrleiter Marco Söchting.