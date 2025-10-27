Feuerwehreinsatz im Harz Polizei ermittelt nach Brand in Wernigeröder Döner-Imbiss

Mitten in der Nacht zum Montag, 27. Oktober, bricht ein Brand in einem Wernigeröder Imbiss aus. Stundenlang waren Kameraden der Feuerwehr im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Was bislang zu dem Brand bekannt ist.