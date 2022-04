Brandserie am Osterwochenende Polizei fahndet nach dem Feuerteufel von Ilsenburg

Mehrere Brandstiftungen haben am Osterwochenende in Ilsenburg und den Ortsteilen Feuerwehren, Polizei und Stadtverwaltung in Atem gehalten. Für Hinweise zur Ermittlung des Feuerteufels ist eine Belohnung ausgesetzt worden.