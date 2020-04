Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall im Harz verletzt. Eine Autofahrerin hatte ihm kurz zuvor die Vorfahrt genommen.

Heimburg (md) l Am 10. April (Freitag) fuhr eine 37-jährige Frau aus Elbingerode mit ihrem Skoda in die Wilhelm-Pieck-Straße aus Richtung Blankenburg. Gegen 18.20 Uhr wollte die Autofahrerin in die Elbingeröder Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 43-jährigen Mann aus Langeln, der sich gerade mit seinem Triumph-Motorrad im Gegenverkehr befand.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung im Harzklinikum Wernigerode aufgenommen. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls beträgt etwa 6.000 Euro.