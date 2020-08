Auf einem Parkplatz an der A36 im Harz ist ein Tresor gefunden worden. Vom Besitzer fehlt bislang jede Spur.

Wernigerode (vs) l Auf einem Parkplatz an der A36 ist bereits am 15. Juli 2020 ein Tresor gefunden worden. Vom Besitzer fehlt allerdings noch immer jede Spur. Wie die Polizei nun mitteilt, kann der Tresor auch keinem Diebstahl zugeordnet werden.

Der Tresor mit den Ausmaßen 35x25x25 Zentimeter wurde von Zeugen auf dem Parkplatz "Brockenblick" in Fahrtrichtung Niedersachsen gefunden. Die Polizei stellte ihn sicher und suchte offenbar vergeblich nach Spuren. Nun werden Zeugen gesucht.

Wer den Tresor wiedererkennt und vielleicht weiß, wo ein solcher Tresor abhanden gekommen ist, oder beobachtet hat, wie der Tresor auf dem Parkplatz abgelegt wurde, kann sich im Polizeirevier unter 03941/674293 melden.