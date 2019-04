Hunderte Tuning-Fans und Autoliebhaber trafen sich am Karfreitag im Harz. Die Polizei kontrollierte und verteilte so manchen Strafzettel.

Oberharz am Brocken (dpa) l Bei einem Treffen von Fans frisierter Autos haben sich im Harz Hunderte Menschen versammelt. Dutzende Polizisten kontrollierten entlang der Straßen von Blankenburg, Thale und Oberharz am Brocken die Teilnehmer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Den Angaben zufolge wurden bei dem Tuningtreffen "Car-Freitag" an Karfreitag 45 Ordnungswidrigkeiten festgestellt – viele davon wegen zu schnellen Fahrens. Allein in Blankenburg versammelten sich Hunderte Menschen mit rund 400 Autos.

Der "Car-Freitag" bezeichnet einen Autotag, der jährlich in Anlehnung an den kirchlichen Karfreitag an mehreren Orten bundesweit von der Tuner-Szene begangen wird. Im Rahmen dieses Tages fanden in der Vergangenheit immer wieder illegale Autorennen statt.