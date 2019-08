Austretende Schwefelsäure hat in einem Gewerbegebiet in Ilsenburg im Nordharz einen Großeinsatz ausgelöst.

Ilsenburg (dpa) l Austretende Schwefelsäure hat in einem Gewerbegebiet in Ilsenburg im Nordharz einen Großeinsatz ausgelöst. Wie der Landkreis mitteilte, breiteten sich die Gase in der Nacht zum Sonntag in der Nähe eines Firmengeländes aus.

Die Retter brachten 25 Mitarbeiter des Betriebs in Sicherheit. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrer sollten einen Bogen um den Bereich machen. Etwa 180 Einsatzkräfte waren auf den Beinen. Verletzte gab es bis zum frühen Sonntagmorgen nicht.