Die Polizei stoppt zwei Männer nach einer rasanten Verfolgungsfahrt durch Wernigerode in einer Sackgasse.

Wernigerode l Mit über 100 Kilometern pro Stunde sind zwei Männer auf der Flucht vor der Polizei am Mittwochabend, 4. März, durch Wernigerodes Innenstadt gebrettert. Der 19-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer waren in ihrem Skoda getürmt, als die Polizei sie gegen 19.35 Uhr in der Ilsenburger Straße kontrollieren wollte. Laut Polizeisprecher Uwe Becker verfolgten die Polizisten die beiden durch die Bodestraße und mehrere andere kleine Straßen in dem Wohngebiet. Der Fahrer hätte dabei mehrere Stoppschilder und das Tempolimit ignoriert. Zudem sei er entgegengesetzt einer Einbahnstraße gefahren.

In der Friedrich-Naumann-Straße gingen die Flüchtigen den Beamten schließlich in einer Sackgasse ins Netz. Beide Männer sind polizeibekannt. Der Fahrer, ein Osterwiecker, steht zudem unter Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten diverse Betäubungsmittel, die sicher gestellt wurden.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten später die Wohnungen der beiden jungen Männer. Dabei fanden sie bei dem 18-jährigen Beifahrer aus der Gemeinde Nordharz mehrere sogenannte Pollenboller. Gegen beide wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.