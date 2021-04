Projekt des Heimatvereins Oesig bringt nicht nur Blankenburgs Jüngste in Bewegung

Blankenburg (jü). Riesiger Erfolg für die Kindersportgruppe des Heimatvereins Oesig. Binnen zwölf Tagen hat sie über eine Internet-Spendenaktion mehr als 3000 Euro eingenommen und damit bereits vor dem Ende ihr eigentliches Spendenziel erreicht. „Wir sind stolz, dankbar und gerührt“, kommentierten die beiden Initiatoren Sven und Paul Kühnel das „sensationelle Spendenergebnis“.

Spendenaktion läuft noch bis Montagabend

Die beiden richten nochmals ein großes Dankeschön an alle Unterstützer und bitten außerdem darum, beim Spenden nicht nachzulassen. Denn auch wenn das ursprüngliche Spendenziel bereits erreicht ist, hilft jeder weitere Euro, den Kindern nach Corona bessere Sportangebote zu ermöglichen. Von den zusätzlichen Einnahmen werden beispielsweise neue Spielbälle gekauft. Die Spendenaktion unter dem Motto: „Blankenburg in Bewegung bringen“ läuft noch bis Montag, 19. April, 20 Uhr.

Kindersport seit Januar 2020

Sven und Paul Kühnel hatten bereits im September 2019 damit begonnen, ein Sportangebot für Vorschulkinder innerhalb des Heimatvereins Oesig aufzubauen und stießen damit auf eine große Resonanz. Im Januar 2020 konnten sie die ersten beiden Gruppen – den Eltern-Kind-Sport für 2- bis 3-jährige Knirpse und den Kindersport für 4- bis 6-Jährige – starten. „Überwältigt von dem Zuspruch waren wir ab dem zweiten Trimester ausgebucht und mussten Kinder mit einer Warteliste vertrösten“, so die beiden engagierten Übungsleiter. Zu allem Überfluss kam die Corona-Pandemie hinzu. Die damit einhergehende Zwangspause nutzten die beiden nun, um mit einer Crowdfunding-Aktion den Kindern bei einem Neustart noch bessere Möglichkeiten bieten zu können.

Nach Zwangspause Mitglieder zurückgewinnen

„Wir wollen nach der Corona-Pause ein für Blankenburg einzigartiges Sportangebot für Kinder im Vorschulalter schaffen. Wir wollen auch andere Vereine einladen, mit uns Menschen für den Sport zu begeistern, Menschen von jung bis alt und in allen Sportarten von A bis Z eine Spielwiese bieten“, kündigten sie über ihre Internet-Plattform an. Um dem um sich greifenden Mitgliederschwund entgegenzuwirken, wollen sie in Sportgeräte investieren, um nach der Corona-Pause möglichst schnell Mitglieder zurückzugewinnen. „Mit einer attraktiveren und breiteren Ausstattung wollen wir langfristig die Existenz der Abteilung Kindersport sichern, die durch die Corona-Pause gefährdet ist“, so Sven und Paul Kühnel.

15.735 Euro Förderung vom Land

Da über das Crowdfunding-Projekt die benötigte Spendensumme in Höhe von 2.776 Euro erreicht wurde, können sie nun auf eine Landesförderung in Höhe von 15.735 Euro hoffen. Darüber hinaus hat auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) das Projekt finanziell begleitet und jede Einzelspende über 10 Euro um weitere 20 Euro aufgestockt.

Sprossenwand, Tanzspiegel und eine Umkleide

Von dem Geld sollen nun einige Geräte angeschafft werden. So neue Spielsteine und eine Sternsprossenwand, die die Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten der Kinder auf ein komplett neues Level heben und sogar in der Region ein Alleinstellungsmerkmal schaffen soll. Die Ausstattung des Sporttraums im Vereinsheim „Alte Schule“ soll außerdem durch einen Tanzspiegel ergänzt werden. „Dies ermöglicht es uns, neue Sportangebote zu kreieren und ist Grundlage für ein breiteres und demografisch übergreifendes Sportangebot“, so die Initiatoren. Wie sie weiter ankündigten, werde ein Raum mit Umkleidebänken ausgestattet, um endlich einen Schlussstrich unter das Gedränge beim Umziehen auf dem Flur zu ziehen.

Infos unter der Vereinsseite www.heimatverein-oesig.de/fairplaid und dem facebook-Auftritt des Heimatvereins.