In wenigen Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft. Wird das wieder mit Public-Viewing-Events in Wernigerode gefeiert?

Wird sich Wernigerodes Innenstadt zur Europameisterschaft 2024 in eine Fanmeile verwandeln − wie bei der Fußball- Weltmeisterschaft 2014?

Wernigerode. - Fußballfans können es kaum erwarten: Nach 36 Jahren findet wieder eine Europameisterschaft in Deutschland statt. Werden die Spiele der Deutschen Mannschaft öffentlich in Wernigerode gezeigt und verwandelt sich dann die Innenstadt – wie vor zehn Jahren zur Weltmeisterschaft – wieder in eine Fanmeile?