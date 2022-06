Rathausfest Wernigerode: Party steigt auf neun Bühnen

Musik- und Partyfans können aufatmen. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in Wernigerode endlich wieder Rathausfest gefeiert. An drei Tagen geben sich Musiker die Klinke in die Hand. Darunter auch ein Top-Star.

Wernigerode - Kein Bieranstich, kein mittelalterliches Treiben, keine Rockmusik in der Altstadt. Zwei Jahre herrschte Ebbe in Wernigerode. Wegen Corona musste das Rathausfest zweimal in Folge abgesagt werden. Um so größer ist die Freude, dass Wernigerodes größtes Stadtfest wieder steigt: vom 17. bis 19. Juni – mit viel Musik und weiteren Höhepunkten.