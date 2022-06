Rätselhafte Baustelle: In Silstedt wird gebaut, und keiner weiß warum

Seit einigen Tagen laufen am Fußgängerübergang in Silstedt Bauarbeiten und sorgen bei Anwohnern und Autofahrern für Rätselraten. Nun ist klar: Der Fußgängerüberweg wird saniert.

Silstedt - Verwirrung im Wernigeröder Ortsteil Silstedt: Vor allem bei Ortsbürgermeister Karl-Heinz Mänz (CDU). Auslöser ist die neue Baustelle an der Landesstraße 82, der Harzstraße, Ecke Bäckerei Riemenschneider. Am dortigen Zebrastreifen wurden mobile Ampelanlagen aufgestellt. Außerdem sind die Peitschenmasten der Laternen abmontiert worden. Statt wie bislang den Zebrastreifen zu nutzen, müssen die Fußgänger nun auf ein rotes Signal warten, ehe sie die Straße überqueren können. All das sorgt für einigen Verdruss und wirft obendrein Fragen auf: Was passiert hier eigentlich?