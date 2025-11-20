In Heudeber (Gemeinde Nordharz) ist es am Mittwochnachmittag (19. November) zu einem Unfall gekommen. Eine junge Sulky-Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Pferd geht durch: 17-Jährige im Nordharz schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der in Magdeburg stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 36“ steuerte nach dem Unfall in Heudeber (Harz) an und brachte eine verletzte Sulky-Fahrerin in die Uniklinik Magdeburg.

Heudeber. - Aufregung am Mittwochnachmittag (19. November) in Heudeber: Rettungsdienst und Notarzt steuern gegen 15.50 Uhr die Nordharz-Gemeinde mit Blaulicht an, auch die Polizei rückt an, wenig später nimmt der in Magdeburg stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 36“ Kurs in Richtung des Dorfes, wo sich kurz zuvor ein Unglück ereignet hatte.