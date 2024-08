Bei einem Feuer in einem Haus im Oberharzort Elend ist ein Mann ums Leben gekommen. Was über das Unglück bislang bekannt ist.

Rentner stirbt in brennender Wohnung in Elend

Beim Brand in einer Wohnung in Elend ist ein Mann ums Leben gekommen.

Elend - Einsatz für die freiwilligen Feuerwehren aus Elend, Königshütte und Elbingerode in den frühen Morgenstunden am Samstag (24. August): Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Elend bemerkte gegen 4 Uhr Brandgeruch. Unverzüglich informierte er seine Nachbarn, so dass diese das Haus unverletzt verlassen konnten, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.