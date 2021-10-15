Versteckte Gasthäuser und angesagte Gourmet-Spots: Unsere Facebook-Nutzer haben in einer Umfrage 13 Restaurants im und um den Harz herum zusammengestellt, die Touristen kennen sollten.

Viele Möglichkeiten, um in Restaurants im und um den Harz herum einzukehren, gibt es zwischen Braunschweig, Nordhausen und Quedlinburg.

Wernigerode. - Der Harz ist als Region bekannt für seine ausgedehnten Wandergebiete, seine romantischen Fachwerk- und Schieferhäuser und seine sagenumwobene Natur.

Heutzutage werden im Hexengebiet allerdings weder Fliegenpilze noch Krötenaugen in den dampfenden Kessel geworfen, um sie arglosen Wanderern in Form von Zaubertränken zu servieren.

Vielmehr kann der Harz-Tourist aus einer Vielzahl gemütlicher, ausgefallener und interessanter Gaststätten wählen. Wir haben 13 Tipps unserer Facebook-Nutzer für den Restaurantbesuch im und um den Harz herum zusammengestellt, die auf einer Umfrage der Volksstimme beruhen.

1. Restaurant Pietsch in Wernigerode

Das Gourmet-Restaurant des bekannten Kochs Robin Pietsch in Wernigerode bietet französisch-japanische Fusion-Küche mit regionalen Elementen. Hier wird an einer Theke serviert. Aber Achtung! Nur 14 Gäste finden hier Platz. Vorplanen und früh buchen.

2. Nagelschmiede in Ilsenburg

Die "Nagelschmiede" in Ilsenburg ist ein Geheimtipp unserer Facebook-Nutzer. Das Restaurant von Christian Meierding-Schmidt liegt in Ilsenburg und überzeugt seine Besucher durch einen modernen Stilmix aus Stein und Holz. Serviert wird fantasievolles, traditionelles Essen in neuen Kombinationen.

3. Obere Mühle in Blankenburg

Noch ein Tipp unserer Facebook-Nutzer. Gelegen in idyllischer landschaftlicher Umgebung, ist die "Obere Mühle" in Blankenburg für sein rustikales Ambiente bekannt. Das Schloss Blankenburg liegt nur 250 Meter von der Gaststätte entfernt und bietet Ausflüglern eine solide Stärkung.

4. Zeitwerk in Wernigerode

Das "Zeitwerk" in Wernigerode ist Robin Pietschs zweites Restaurant. Geworben wird mit Menüs, die über vier Stunden hinweg kulinarische Überraschungen bieten. Auch in den Michelin Restaurantführer hat Pietsch es damit wieder geschafft. Dort wird mit einer abwechslungsreichen und kreativen Karte, ohne festen Leitfaden geworben.

5. Weinstube am Brühl in Quedlinburg

Die "Weinstube" in Quedlinburg ist ein solides und gemütliches Restaurant, das mit saisonalen Speisen auf internationale Gerichte zurückgreift. Gespeist wird in ehemaligen Stallungen, die ein rustikales Ambiente schaffen.

6. Steakhause beim Brockenbauer Thielecke in Tanne

Beim Steakhaus von Brockenbauer Thielecke in Tanne gehen, dies zeigt eine Facebook-Umfrage der Volksstimme, auch Einheimische immer gerne essen. Geboten wird hochwertige und mit Sorgfalt angerichtete Küche, die auch und vor allem mit den durchdachten Fleischgerichten punktet und die auch schon das TV-Team der Fernsehsendung Kitchen Impossible empfangen hat. Gezüchtet wird hier das Harzer Rote Höhenvieh.

7. Harzhotel in Güntersberge

Die guten und in ihren Portionen nicht zimperlichen Gerichte im Restaurant des Erwachsenen-Harzhotels Güntersberge lassen sich nicht nur Touristen, sondern vor allem auch Einheimische ausgesprochen gerne schmecken.

8. Überland in Braunschweig

Genaugenommen ist für Harztouristen ein Besuch in Braunschweig zwar empfohlen, aber kein Muss. Sollte die Stadt neben dem Harz aber auf dem Plan stehen, halten wir einen kulinarischen Tipp parat.

Im "Überland" in Braunschweig ist der Name Programm, denn es wird im 18. Stock serviert. Von dort aus ist es auch und vor allem die Aussicht, die die Gäste zu schätzen wissen. Klassische und moderne Gerichte werden nach einem Konzept von TV-Koch Tim Mälzer zum Besten gegeben.

9. Gaststuben Gothisches Haus in Wernigerode

Geworben wird in den "Gaststuben Gothisches Haus" in Wernigerode mit regional-saisonaler Küche. Vor allem der Blick auf den Marktplatz wird von Gästen lobend erwähnt. Aber auch das stilvolle Ambiente lädt zum Verweilen ein.

10. Orchidea Huong in Wernigerode

Das Orchidea Huong zeigt in Wernigerode, wie abwechslungsreich authentische asiatische Küche sein kann. Immer wieder wird das Restaurant für den ausgefallenen und zugleich ursprünglichen Geschmack seiner Gerichte gelobt.

Nach eigenen Angaben zählt das asiatische Restaurant zu den vierzig besten seiner Art in Deutschland und zu den Besten in Sachsen-Anhalt.

11. Goldener Adler in Elbingerode

Der Goldene Adler in Elbingerode wird von den Facebook-Nutzern zum Besuch wärmstens empfohlen. Geboten wird rustikale deutsche Küche in ebenfalls rustikalem Fachwerkhaus-Ambiente.

12. Montevino in Schierke

Wem der Sinn nach ein wenig Bella Italia im Harz steht, der sollte dem Montevino in Schierke einen Besuch abstatten. Seine gekonnte mediterrane Küche wird von den Einheimischen ganz besonders geschätzt.

13. Hotel Restaurant St. Hubertus in Wienrode

Raffinierte, saisonale und schmackhafte Gerichte werden laut unseren Facebook-Nutzern im Hotel Restaurant St. Hubertus serviert. Deswegen nannten sie diese Gaststätte als besondere Empfehlung für Harztouristen.

Ob urige Gaststube, moderne Küche oder verstecktes Ausflugslokal: der Harz hält für jeden Geschmack eine kulinarische Überraschung bereit. Wer sich auf die Reise durch die Region einlässt, entdeckt nicht nur neue Lieblingsgerichte, sondern auch Orte voller Geschichte und Charme.