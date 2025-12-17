Heimspiel für "Mein Lokal, Dein Lokal"-Juror Robin Pietsch: In der Folge vom Dienstag ging es für ihn nach Wernigerode. Dort präsentierte Huong Trute ihren Gästen vietnamesische und japanische Küche.

"Mein Lokal, Dein Lokal" in Wernigerode: So viele Punkte konnte das "Orchidea Huong" erringen

"Mein Lokal, Dein Lokal" aus Wernigerode: Huong Trute bewirtet im "Orchidea Huong" ihre Gäste, Felix, Meik, Huong, Alexander und Johannes (v.l.n.r.).

Wernigerode. - Obwohl Sternekoch Robin Pietsch (37) schon seit rund einem Jahr Juror bei der TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" ist, war die Folge, die am 16. Dezember ausgestrahlt wurde, etwas Besonderes für ihn. Denn es ging in seine Heimat nach Wernigerode ins "Orchidea Huong".

Dort wollte Gastronomin Huong Trute (67) ihre Gäste mit japanischen und vietnamesischen Gerichten überraschen und damit die Punkte des Montagskandidatens in der Harz-Runde, Meik Lindberg (56) von "Leo's Restaurant" aus Braunlage, toppen.

"Mein Lokal, Dein Lokal" in Wernigerode: Gäste sind von der Vorspeise begeistert

Immerhin war George Cloony schon zweimal Gast in ihrem Restaurant, und es wurde vom Genussmagazin "Der Feinschmecker" 2023 ausgezeichnet - als eines der besten 40 asiatischen Restaurants Deutschlands.

Nachdem die Konkurrenten Platz genommen hatten, ging es auch schon mit der Vorspeise los. Alexander Scharf (54) vom Restaurant "Schiefer" in Goslar hatte sich eine Pho Bo, in der sich neben Lauch auch Koriander befand, bestellt. Er selbst möge Koriander zwar nicht, sagte er, aber die Suppe schmecke.

Lesen Sie auch: „Mein Lokal, Dein Lokal“ zeigt ein Harz-Spezial mit fünf Restaurants und Robin Pietsch

Doch wenig später sagte der Konkurrent auch: Wegen des Korianders vergebe er in der Zwischentendenz nur acht Punkte. Er habe die Suppe ohne Koriander bestellt. Juror Robin Pietsch konnte das nicht nachvollziehen. Denn der Koriander gehöre schließlich zum Gericht.

Gäste schlemmen sich durch das Hauptgericht des "Orchidea Huong" aus Wernigerode

Beim Hauptgericht schlemmten Meik Lindberg, Felix Prade (27) vom "Kiku", Johannes Steingrüber (29), Koch im "Harzfenster", und Alexander Scharf weiter: Sushi, krosse Ente, Butterfisch und gebratene Glasnudeln landeten unter anderem auf ihren Tellern.

Lesen Sie auch: „Villa Lilo“ überzeugt bei "Mein Lokal, Dein Lokal": So bewertet Robin Pietsch das Restaurant

"Schmeckt richtig geil", so das Fazit von Lindberg über den Hauptgang. Auch den anderen Gästen mundete es.

Auch beim Nachtisch mit außergewöhnlichen Eissorten gab es kaum Kritik. Besonders Johannes Steingrüber war begeistert von dem Klebereis unter dem Schwarzsesameis.

Lesen Sie auch: „HuGo“ aus Halle macht bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ mit – So schneidet das Restaurant ab

Sternekoch Robin Pietsch enttäuscht bei der Punktevergabe

Nach der Rechnung über 238,90 Euro war es Zeit für die Punktevergabe. "Hammer guter Kurs, für das, was wir hier geboten bekommen haben", kommentierte Lindberg die Rechnung.

Das schlug sich auch in der Punktevergabe nieder: Neun Punkte vergab er. Einen Punkt zog der Gastronom jedoch ab, weil es ihm zu günstig war. Auch Steingruber vergab neun Punkte. Für Felix Prade war es "ein super Abend". Zehn Punkte erhielt das Wernigeröder Restaurant von ihm.

Lesen Sie auch: Robin Pietsch zu Gast in Colbitz: So schlägt sich das "Volkshaus" bei "Mein Lokal, Dein Lokal"

Enttäuscht ist Pietsch von den acht Punkten, die Alexander Scharf vergeben hat: "Jetzt bin ich ein bisschen sauer, Alex. Das ist schließlich mein Lieblingsrestaurant", sagte der Juror.

Machte aber insgesamt 36 Punkte für das "Orchidea Huong". Damit teilen sich die beiden ersten Kandidaten bisher den ersten Platz.

Die Harzer Runde von "Mein Lokal, Dein Lokal" ist vom 15. bis 19. Dezember täglich um 17.55 Uhr auf KabelEins zu sehen.