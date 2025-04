Gastronomie im Harz Nach überraschender Schließung: Wie geht es mit dem Wernigeröder Restaurant Castello weiter?

Das war es. Das italiensche Restaurants Castello in Wernigerodes Fußgängerzone ist Geschichte. Dabei hat der Betreiber erst kürzlich in den Ausbau des Biergartens investiert. Was passiert ist und warum Fans von Nudelgerichten dennoch nicht enttäuscht sein müssen.