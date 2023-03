Wie viel kostet ein Snack von Sternekoch Robin Pietsch? Was steht auf der Speisekarte seiner Imbissbude in Wernigerode? Und warum fehlen dort Currywurst und Co.?

Kerstin Schuffenhauer kümmert sich an der Imbissbude von Sternekoch Robin Pietsch um das Wohl der Gäste. Der Kiosk befindet sich in der Wernigeröder Innenstadt, vor den beiden Restaurants „Zeitwerk“ und „Pietsch“.

Wernigerode - Ein Sternekoch eröffnet einen Imbiss – das wirft Fragen auf. Was steht auf der Speisekarte? Wie tief müssen die Gäste für die Snacks bezahlen? Und wie werden sie serviert? Robin Pietsch erklärt, was er an seiner Hof-Bude in Wernigerodes Innenstadt anbietet.