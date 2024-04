Einkaufen im Harz Rewe in Wernigerode schließt wieder: Was hinter der Verkaufspause steckt

Der Rewe-Supermarkt am Wernigeröder Dornbergsweg kündigt knapp drei Monate nach der Eröffnung eine Verkaufspause an. Was die Schließung für die Kunden bedeutet und wann der Supermarkt wieder öffnet.