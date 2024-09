"Wie Folter" - etliche Einwohner mitten in Wernigerode sind verzweifelt: Dröhnende Geräusche aus einer Fabrik rauben ihnen den Schlaf. Wegen der Ruhestörung gehen sie auf die Barrikaden.

Wernigerode. - „Wie eine Foltermethode“, „als ob jemand eine Bohrmaschine an meinen Kopf hält“ oder „ein permanentes Summen und Brummen“ – so beschreiben Wernigeröder den Krach, der sie an den Rand der Verzweiflung bringt.