Ausflugstipp Saisonstart im Großen Schloss Blankenburg: Was die Besucher erwartet

Seit November vergangenen Jahres waren die Schlosstore in Blankenburg für Besucher verschlossen. Nun hat das lange Warten ein Ende gefunden: Am Samstag ist wieder Leben in das größte erhaltende Welfenschloss eingezogen.