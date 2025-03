Kaputte Brücke an spektakulärem Wanderziel bei Wernigerode: Endlich Lösung in Sicht

Die Brücke über den Holtemme-Wasserfall am Waldgasthaus und Berghotel Steinerne Renne nahe Wernigerode ist weiter in desolatem Zustand.

Wernigerode. - Mit den ersten warmen Frühlingstagen lockt der Harz wieder viele Wanderer an. Doch der Weg zu einem bekannten Ausflugsziel bei Wernigerode bleibt kreuzgefährlich: „Betreten auf eigene Gefahr!“, warnen Schilder an der morschen Holzbrücke über den Holtemme-Wasserfall am oberen Ende der Steinernen Renne.