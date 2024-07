In Wernigerode gibt es viele kostenlose Freizeit-Treffpunkte - auf Spielplätzen und Sportanlagen. Doch in den Sommerferien sorgen in der Harz-Stadt Unbekannte mit Zerstörungswut für Ärger.

Wernigerode/vs. - Spiel- und Sportgeräte wurden beschädigt, Sitzgelegenheiten zweckentfremdet und beschmiert, Unrat und Müll einfach liegen gelassen – Vandalismusschäden auf öffentlich zugänglichen Spielplätzen sorgen diesen Sommer für Frust in Wernigerode.

„Wir möchten die Spielflächen und Plätze für Kinder und Jugendliche gern weiterhin zugänglich halten, dazu ist aber Achtsamkeit aller Beteiligten notwendig“, reagiert Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) auf die Vorfälle wie vergangene Woche, als der Spielplatz der Diesterweg-Grundschule verwüstet wurde.

Wo können Vandalismusschäden in Wernigerode gemeldet werden?

„Wir können diese Freizeitmöglichkeiten nicht öffnen, wenn sinnlose Zerstörungswut um sich greift“, wird der Verwaltungschef in einer Mitteilung aus dem Rathaus weiter zitiert. „Es wäre für all diejenigen, die sich richtig verhalten, einfach nur schade.“

Grundsätzlich zeigt die Stadt Vandalismusfälle bei der Polizei an. Hinweise zu Taten und Tatverdächtigen erbitten die Beamten des Harzreviers in Halberstadt unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93.

Zerstörte Spielgeräte in Wernigerode: Harz-Stadt bittet um Hinweise von Zeugen

Zudem steht es Zeugen frei, sich jederzeit persönlich an die Polizeidienststelle ihrer Wahl zu wenden. Auch die Stadtverwaltung mit ihrem Personal und den Streetworkern ist jederzeit ansprechbar, heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Erlebniswelt in Wernigerode eröffnet: Eine Harzer Schmalspurbahn nur für Kinder

In Wernigerode gibt es einige Schulhöfe und Sportstätten, die in den Ferien zur Freizeitgestaltung und als Treff für Kinder und Jugendliche zugänglich sind. An Wochentagen können die Schulhöfe und Sportplätze der Grundschulen nach der Hortbetreuung bis 20 Uhr genutzt werden, am Wochenende sind diese sogar ganztags zugänglich.

Diese Sportanlagen in Wernigerode sind täglich geöffnet

Außerdem gibt es drei Sportanlagen, die täglich geöffnet sind: das DFB-Kleinfeld an der Kohlgartenstraße, die Sportanlage an der Großen Dammstraße und den Bolzplatz im Zwölfmorgental.

Die Stadtverwaltung säubert die Flächen, hält sie instand und investiert in deren Erhalt. Kinder, Jugendliche und Eltern nehmen das Angebot nach Angaben aus dem Rathaus „sehr gern an und halten sich regelmäßig an ihren Lieblingstreffpunkten auf“.