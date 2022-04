Schierkes Wurmbergblick: Neues Hotel für 33 Millionen Euro

Schierke wird demnächst um ein Hotel reicher. In dem Harzer Touristenort sind die Weichen für die neue Millionen-Investition gestellt worden.

Noch liegt das Gelände an der Alten Dorfstraße in Schierke brach. Hier soll Euro ein Familienhotel entstehen.

Wernigerode - Startschuss für ein neues Hotelprojekt in Schierke: Mit dem ersten Spatenstich für eine Erschließungsstraße sind am Montag die Weichen für die Realisierung des nächsten Tourismus-Projekte in Schierke gestellt worden. Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels „Wurmbergblick“ soll für 33,6 Millionen Euro ein Familienhotel mit Ferienhäusern, Parklandschaft sowie Spa- und Wellnessbereich entstehen.